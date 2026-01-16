Sinanoba Mahallesi İbrahimzade Caddesi üzerinde meydana geldi. Darp ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, olayla bağlantılı oldukları belirlenen B.İ. (19) ve E.E. (18) ile suça sürüklenen çocuklar M.Ş.C. (13), M.Y.D. (16) ve Y.D.Y.’yi (16) yakaladı. Yapılan incelemelerde B. İ., E.E. , M.Ş.C., M.Y.D.’nin çeşitli suçlardan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin kovaladıkları kişiyi yakaladıktan sonra yere yatırıp darbettiği, şüphelilerden birinin de boncuklu oyuncak silahla ateş ettiği cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılıkça serbest bırakıldı.