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Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağlı yazarları ve edebiyatseverleri Çerkezköy’de bir araya getiren anlamlı bir organizasyona imza attı. Çerkezköy Kent Park’ta düzenlenen “Tekirdağlı Yazarlar Buluşması” söyleşilerden imza etkinliklerine ve Büyükşehir Belediye Bandosu konserine uzanan renkli programıyla katılımcılara keyifli bir yaz akşamı yaşattı.

YAZARLAR VE OKURLAR AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTU

Tekirdağlı yazarların eserlerini daha geniş kitlelerle buluşturmak, kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, edebiyatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Program kapsamında Tekirdağlı yazarlar, okurlarıyla bir araya gelerek eserleri ve edebiyat yolculukları üzerine söyleşiler gerçekleştirdi. Kitapların ve edebiyatın merkezde olduğu buluşmada okurlar, sevdikleri yazarlarla sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı buldu.

KİTAPLAR, SOHBETLER VE İMZA BULUŞMALARI

Farklı kuşaklardan yazar ve okurları aynı ortamda buluşturan etkinlik edebiyat üzerine keyifli sohbetlere de ev sahipliği yaptı. Yazarların eserlerini yakından tanıma fırsatı bulan katılımcılar, kültür ve sanatla iç içe bir gün geçirdi.

Tekirdağ’ın edebi birikiminin ve yerel yazarların görünürlüğünün artırılmasına katkı sunan buluşma, aynı zamanda kentte okuma kültürünün yaygınlaştırılması açısından da önemli bir buluşma noktası oldu.

YAZ AKŞAMINA BANDO COŞKUSU

Edebiyatla başlayan gün, müziğin coşkusuyla devam etti. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Bandosu, Çerkezköy Kent Park’ta verdiği konserle sevilen eserleri vatandaşlarla buluşturdu.

Bandoya eşlik eden vatandaşlar, yaz akşamının keyfini müzikle çıkarırken Kent Park’ta renkli ve coşkulu anlar yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür ve sanat yaşamını zenginleştiren etkinliklerle yazarları, sanatçıları ve vatandaşları bir araya getirmeye devam edecek.