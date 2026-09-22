Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Ahievren Mahallesi'nde yaşayan kadın üreticiler, yıl boyunca tarlalarında binbir emekle yetiştirdikleri ürünleri tüketiciyle buluşturuyor. Sabahın erken saatlerinde tarlalara giderek taze sebze ve meyveleri toplayan kadınlar, ürünleri yaklaşık 5 yıldır faaliyet gösteren köy kooperatifi pazarına taşıyor. Domatesten bibere, kavun ve karpuzdan bakliyat ürünlerine kadar geniş bir yelpazede üretim yapan kadınlar, bölgedeki yerel tarımın canlı kalmasını sağlıyor.

İMECE USULÜ ÇALIŞMA VE YÖRESEL ÜRÜNLER

Küçük yaşlardan itibaren çiftçilikle uğraştığını belirten üretici Sabriye Ayvaz, tarladaki hasadın ardından evde de salça ve erişte gibi yöresel ürünlerin hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirdi. Ürünlerin taşınmasından tezgahlara dizilmesine kadar her aşamada kadınların imece usulü birbirine destek olduğunu ifade eden Ayvaz; yerli mercimek, nohut ve mürdümük gibi değerleri yaşattıklarını vurguladı. Ayvaz ayrıca, "Kadın eli değdiği zaman her şey güzel" diyerek gençlere de tarımla ilgilenmeleri yönünde çağrıda bulundu.

KADIN EMEĞİNE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDEN DESTEK

Üretimin yalnızca taze sebzeyle sınırlı kalmadığı mahallede, işlenen yöresel gıdalar da pazarda büyük ilgi görüyor. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yerel üretimi sırtlayan ve emek veren kadın üreticilerin desteklenmesinin stratejik önemine dikkat çekti. Ahievrenli kadınlar, tarladaki alın terlerini pazarda kazanca dönüştürerek bölge ekonomisinde söz sahibi olmaya devam ediyor.