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Kaynak: AA

Denize çıkamayan balıkçılar, teknelerinin bakımını gerçekleştirirken bir yandan da avda kullandıkları ağlardaki onarım işlemlerini yapıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Denizi’nde fırtınanın bir haftadır etkisini koruduğunu belirtti.

Olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçıların zorunlu olarak paydos ettiğini aktaran Pehlivanoğlu, “Bir haftadır balıkçılar barınakta bekliyor. Bazıları ağ bakımı yapıyor, bazıları teknelerinin eksiklerini gideriyor. Herkes havanın normale dönmesini bekliyor. Rüzgarın dinmesiyle balıkçılar ağ atmaya başlayacak. İnşallah tekneler palamut mesaisine devam edecek.” dedi.

Balıkçı Hasan Oğuz da şiddetli rüzgarın denize açılmalarını engellediğini ifade ederek, yeniden sefere çıkacakları zamana kadar teknelerdeki eksikleri tamamlayacaklarını söyledi. Oğuz, “Hava normale döndüğünde palamut umuduyla denize ağ atmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Öte yandan fırtına nedeniyle Tekirdağ açıklarında bulunan 6 şilep ve tanker de hava koşullarının düzelmesini bekliyor. Yerli ve yabancı bandıralı gemilerin demirli şekilde beklediği belirtildi.