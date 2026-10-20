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Kaynak: İHA

Marmara Denizi’nde olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süredir limanlarda bekleyen Tekirdağlı balıkçılar, fırtınanın hafiflemesiyle av mesaisine yeniden başladı. Teknelerini denize çıkmak için hazırlayan balıkçılar, ağlarını suya bırakarak palamut avına devam etti.

PALAMUT AVCILIĞINDA SEZON BEKLENTİSİ OLUMLU

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, bu sezon palamut avcılığının verimli geçtiğini belirtti. Fırtına nedeniyle bir süre denize açılamadıklarını aktaran Pehlivanoğlu, gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra yeniden avlanmaya başladıklarını ifade etti.

Palamut avının devam ettiğini kaydeden Pehlivanoğlu, sezonun geri kalanına yönelik beklentilerinin de olumlu olduğunu bildirdi. Pehlivanoğlu, palamut döneminin sona ermesinin ardından lüfer, istavrit, sardalya ve kefal avında da bolluk yaşanmasını beklediklerini dile getirdi.