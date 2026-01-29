Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde toplu taşıma hizmet kalitesini artırmak, vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve etkin bir ulaşım hizmeti sunmak amacıyla 20 yeni aracı ulaşım filosuna dâhil etti.



Büyükşehir Belediyesi tarafından filoya katılan 20 yeni araç, yapılan saha incelemeleri ve yolcu yoğunluk analizleri doğrultusunda özellikle öğrenci ve yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu hatlarda hizmete girecek. Bu kapsamda, öğrencilerin giriş-çıkış saatleri ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı zaman dilimlerinde yaşanan kalabalığın da azaltılması hedefleniyor.



SÜLEYMANPAŞA VE ÇORLU’DA HİZMETE GİRECEK



Ulaşım filosuna eklenen araçlar Süleymanpaşa’da; 1/3 No’lu Hat (Altınova-Hürriyet), 13 No’lu Hat (100. Yıl-Okullar Bölgesi) ve 2/7 No’lu Hat (100. Yıl-NKÜ) hatlarında hizmet vermeye başlayacak.



Çorlu’da ise yeni araçlar; 3 No’lu Hat (Havuzlar-Hatip), 9 No’lu Hat (MTAL-NKÜ Mühendislik Fakültesi) ve 11 No’lu Hat (NKÜ Mühendislik Fakültesi-Otogar) hatlarında hizmete girecek.



“YENİ ARAÇLARIMIZLA HİZMET KALİTEMİZİ DAHA DA ARTIRDIK”



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, ulaşımda hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydederek, “Toplu taşıma hizmetlerimizi daha konforlu, daha etkin ve daha güvenli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak, sefer güvenliğini artırmak ve başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlarımızın toplu taşımayı daha verimli kullanabilmesini sağlamak amacıyla 20 yeni aracı filomuza kazandırdık.

Araçlarımız yolcu yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde ve özellikle okul ve üniversite bölgelerinde görevlendiril Bu araçlarla birlikte hizmet kalitemizi daha da artırdık. Ulaşımda çözüm üretmeye, hep birlikte daha yaşanabilir bir Tekirdağ için çalışmaya devam ediyoruz. Sadece konforlu değil, keyifli yolculuklar da diliyoruz. Araçlarımız Tekirdağ’a hayırlı olsun.” diye konuştu.



YAŞ ORTALAMASI EN DÜŞÜK FİLOLAR ARASINDA



Teknolojik donanımı yüksek, modern, konforlu ve geniş iç hacimli araçlardan oluşan Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosu, Türkiye genelinde yaş ortalaması en düşük filolar arasında yer alıyor. Yeni araçlarla birlikte daha da gençleşen filo, toplu taşıma hizmet kalitesini önemli ölçüde güçlendirirken, yürütülen çalışmalarla kent genelinde ulaşım hizmetlerinin daha etkin, sürdürülebilir ve vatandaş odaklı bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.