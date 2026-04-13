“Şarköy Zeytinyağı” coğrafi işaret tescili alarak resmiyet kazandı.

Şarköy Kaymakamlığı ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde, Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla birlikte, Şarköy zeytinyağının kendine özgü kalitesi ve karakteristik özellikleri artık tescil altına alındı.

Bu önemli gelişmeyle birlikte;

Üreticilerimizin daha yüksek katma değerle pazara erişimi kolaylaşacak

Kayıtlı ve sürdürülebilir üretim teşvik edilecek

Markalaşma süreci güç kazanacak

Ayrıca denetim ve belgelendirme süreçlerinin etkinleşmesiyle birlikte, tüketiciler daha güvenilir ürünlere ulaşırken, taklit ve etiketsiz satışların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Coğrafi işaret tescilinin; Şarköy’ün tarımsal kimliğini güçlendirerek bölge ekonomisine ve turizmine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.