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Kaynak: İHA

Kaza, Saray-Güngörmez karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güngörmez Mahallesi yönünden Saray ilçe merkezine doğru seyir halinde bulunan U.Y. yönetimindeki motosiklet ile karşı istikametten gelen 59 ALC 995 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü U.Y. yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü U.Y., ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.