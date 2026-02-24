Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, evsel atıkları enerjiye dönüştürerek hem doğayı koruyor hem de yenilenebilir enerji üretimine dev katkı sağlıyor. Çorlu ve Süleymanpaşa’daki tesislerde ulaşılan kapasite, tam 23 bin 800 hanenin yıllık enerji tüketimine eş değer bir üretim gücüne ulaşırken, yılda 34 bin 125 ton karbon salınımın önüne geçilerek yaklaşık 1 milyon 551 bin ağacın doğaya sağladığı katkıya denk bir çevresel kazanım sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir çevre yönetimi kapsamında şehir genelinden toplanan evsel atıkları enerji kaynağına dönüştürüyor. Modern tesislerde yürütülen ayrıştırma ve işleme süreçleriyle atıklar, çevre kirliliğini önlemenin yanı sıra ülke ekonomisi için temiz bir enerji girdisi sağlıyor.

YILLIK 71 BİN MEGAVATLIK DEV ÜRETİM

Tekirdağ’ın enerji hamlesinin merkezinde yer alan Çorlu Entegre Katı Atık Tesisi ve Süleymanpaşa Demirli Mahallesi’ndeki tesis, toplamda yıllık 71 bin 392 megavatsaat (MWh) elektrik üretimi gerçekleştiriyor. Atıklardan elde edilen bu enerji potansiyeli, yaklaşık 23 bin 800 hanenin yıllık enerji tüketimine eş değer bir kapasiteyi temsil ediyor. Bu da yaklaşık 70 bin kişinin gündelik hayatta kullandığı elektriğin miktarına denk gelen enerjinin, tamamen çevreci yöntemlerle sisteme kazandırıldığı anlamına geliyor.

1,5 MİLYON AĞAÇLIK DOĞA KORUMASI

Projenin ekonomik katkılarının yanı sıra çevresel kazanımları da dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. Atıkların enerjiye dönüştürülmesiyle yılda 34 bin 125 ton karbon salınımı engelleniyor. Bu veri, doğaya yaklaşık 1 milyon 551 bin 160 adet ağacın sağladığı karbon tutma kapasitesine ve temiz havaya eş değer bir katkı sunuyor.

ATIKTAN ENERJİYE UZANAN SÜREÇ

İl genelinde, 11 ilçeden toplanan evsel atıklar, modern tesislerde titiz bir ayrıştırma sürecinden geçiyor. Geri dönüştürülebilir olanlar ekonomiye kazandırılırken, kalan organik atıklar biyometanizasyon süreciyle metan gazına dönüştürülüyor. İklim değişikliğini hızlandıran en güçlü gazlardan biri olan metan gazı, kontrol altına alınarak temiz ve sürdürülebilir enerjiye dönüştürülüyor.

DOĞAYI KORUYAN ENERJİ MODELİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "Bu Şehir Bizim, Sorumluluğumuz" anlayışıyla yürütülen bu çalışmalar aracılığıyla gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmayı amaçlıyor. Mevcut atık yönetim modelini enerji üretimiyle destekleyen Tekirdağ, hem çevresel riskleri azaltmayı hem de yerel kaynakları verimli kullanarak sürdürülebilir bir şehir yapısına katkı sunmayı sürdürüyor.