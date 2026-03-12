Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Ş.A.'yı, internet üzerinden 301 bin lira dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik Tokat'ta düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan Ş.A., bilişim sistemi üzerinden 301 bin 900 lira dolandırıldığını belirterek, jandarmaya başvurdu. Başvuru üzerine İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

8 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Jandarmanın teknik ve istihbarat çalışması sonucunda sosyal medya üzerinden link atarak vatandaşları dolandıran şüphelilerin Tokat'ta bulunduğunu belirledi. Tokat'ta 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 8 cep telefonu, banka havale dekontları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Çerkezköy'e getirilen 8 şüphelinin jandarmadaki işlemlerini ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildiği öğrenildi.