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Kaynak: AA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi. Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkisinde Süleymanpaşa yönünden Muratlı istikametine seyreden bir tırın dorsesi, henüz tespit edilemeyen bir nedenle ayrılarak yola savruldu.

Yolu trafiğe kapatan dorse nedeniyle aynı istikamette seyreden araçlar peş peşe kazaya karıştı. F.B. idaresindeki 59 AOJ 243 plakalı hafif ticari araç da bu sırada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Araçta bulunan sürücü F.B. ile G.B. ve B.Ç. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan F.B. ile G.B. ve B.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.