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Kaynak: AA

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basıldı. Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Şarköy, Saray ve Ergene ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, daha sonra adli makamlara gönderildi.

Şüphelilerden 18'i, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.