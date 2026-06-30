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Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangın, geniş bir tarım arazisinde büyük zarara yol açtı. Kanola ekili alan, anız ve otluk bölgede etkili olan yangında yaklaşık 300 dönüm arazi küle döndü.

Yangın, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gazioğlu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

RÜZGAR ALEVLERİ BÜYÜTTÜ

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 300 dönüm kanola tarlası, anız ve otluk alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.