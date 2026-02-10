Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine şüpheliler 3 ay teknik ve fiziki takibe tabi tutuldu.
Bulgar plakalı otomobil sınırı geçtikten sonra polislerce otobanda durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada, yakıt tüplerine gizlenmiş 24,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
Sürücü 59 yaşındaki Dimitar D. ile otomobildeki 53 yaşındaki Slaveva D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine getirilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.