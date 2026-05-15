Narkotik ekipleri 'beyaz zehir' operasyonlarına devam ediyor. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Aydoğdu Mahallesi'ne helikopter ve dron destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 9 kilo 821 gram sentetik uyuşturucu, 8 bin 468 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, 15 bin 659 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 258 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 zanlıdan 16'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.