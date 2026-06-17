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Kaynak: İHA

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde suçlarıyla mücadele kapsamında 8-15 Haziran tarihleri arasında il genelindeki 11 ilçede kapsamlı denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 91 ayrı olaya müdahale edilirken, 17'si uyuşturucu satıcısı olmak üzere toplam 103 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda 2 kilogram 454 gram çeşitli uyuşturucu madde, 13 bin 516 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal, 1 ruhsatsız av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 150 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının vatandaşların desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceğini ifade etti.