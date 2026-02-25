Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Sebzeciliği Geliştirme Projesi" ile artan girdi maliyetlerine karşı üreticinin desteklenmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması planlanıyor.

Proje ile birim alandan elde edilen verimin artırılması ve üreticinin ekonomik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ ili Ziraat Odası Başkanlıkları iş birliğinde yürütülen proje kapsamında üreticilere salçalık ve sofralık domates ile kapya biber, kavun ve karpuz fideleri verilecek.

Proje çerçevesinde üreticiler, fide çeşitlerinin her birinden en fazla bir viyol olmak üzere toplamda en fazla üç çeşit alabilecek.

Fide bedelinin yüzde 30’u üretici tarafından karşılanırken, yüzde 70’i Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Son başvuru tarihi 4 Mart 2026 olarak açıklanan fide desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, bağlı bulundukları ziraat odası başkanlıklarına yapabilecek.