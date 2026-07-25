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Kaynak: İHA

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yer alan Hoşköy Mahallesi, bu sene dördüncüsü hayata geçirilen Uluslararası Uçurtma Şenliği’ne ev sahipliği yapıyor. Hoşköy sahil şeridinde organize edilen renkli buluşmada, dünyanın en büyük figüratif uçurtmaları gökyüzüyle buluştu.

Uluslararası çaptaki bu organizasyona Türkiye’nin yanı sıra Danimarka, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Fransa ve İsviçre’den toplam 14 profesyonel uçurtma ustası katılım sağladı.

Sahil boyunca sergilenen devasa boyuttaki balina, köpek balığı, ahtapot, kurbağa ve yengeç gibi çeşitli hayvan tasarımlı uçurtmalar, havada süzülerek ziyaretçilere seyir zevki yüksek anlar yaşattı.

Sahili dolduran vatandaşlar rengarenk atmosfere yoğun ilgi gösterirken, özellikle minikler dev uçurtma figürleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik kapsamında Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan iz takip köpeği Mercek de özel bir gösteri sundu. Uçurtmaların altında sergilediği başarılı performansıyla Mercek, izleyenlerden büyük alkış topladı.

Hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen uçurtma sanatçılarının hünerlerini sergilediği festival, gün boyunca eğlenceli anlara sahne olmaya devam etti. Görsel şölen sunan organizasyon yarın gerçekleştirilecek gösterilerin ardından sona erecek.