Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Türk Mutfağı Haftası’na ilişkin video mesajı izletildi.

Etkinlik kapsamında Tekirdağ’ın gastronomi alanındaki önemli değerleri tanıtıldı. Tekirdağ köftesi, Malkara eski kaşarı, Şarköy zeytinyağı, Ramazan çöreği, Hayrabolu tatlısı, Velimeşe bozası, Tekirdağ bulaması, Çerkezmüsellim köftesi, peynir helvası ve Kınalı yapıncak yaprağı katılımcıların beğenisine sunuldu. Programın ardından davetliler stantları gezerek yöresel ürünleri tatma fırsatı buldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde kutlandığını belirtti.

Bu yıl etkinliğin temasının “Bir Sofrada Miras” olarak belirlendiğini ifade eden Karaküçük, “Çünkü sofralarımız sadece yemeklerin buluştuğu yerler değil, kültürel birlikteliğin, paylaşımın ve nesilden nesile aktarılan kadim değerlerin yaşatıldığı en önemli miras alanlarından biridir.” dedi.

Tekirdağ’ın gastronomi değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçladıklarını dile getiren Karaküçük, Tekirdağ mutfağının başta Tekirdağ köftesi olmak üzere birçok tescilli ürüne sahip olduğunu, hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle kentin mutfak kültürünün ziyaretçilere tanıtılacağını kaydetti.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ile Nurten Yontar ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı.

Program sonunda protokol üyeleri stantları ziyaret ederek yöresel ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı.