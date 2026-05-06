Tır şoförünün 1,39 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kaza, saat 04.00 sıralarında Sarılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çorlu ilçesinden Sarılar Mahallesi istikametine seyreden Ş.D. (37) idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi.



Kazada yaralanan tır şoförü, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır şoförünün yapılan alkol muayenesinde 1,39 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.