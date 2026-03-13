Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada paylaşılan görüntülerde, motosikletinin önünü kaldırıp trafikte ilerlediği tespit edilen sürücünün B.E.K. olduğunu belirledi.

Polis ekipleri tarafından bulunan B.E.K., Çorlu'da Mandıracı Caddesi'nde motosikleti önünü kaldırarak, tek tekerlek üzerinde kullandığını kabul etti. B.E.K.'ye Çorlu Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 71 bin lira ceza uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan B.E.K.'nin motosikleti de 60 gün trafikten menedildi.