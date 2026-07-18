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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir tekel bayisinin açılışında yaşananlar gündeme oturdu. Açılış törenine katılan bir cami imamının dua ettiği anlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Açılış sırasında imamın dua etmesi, kısa sürede sosyal medyada yayılırken çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi.

İMAMDAN AÇIKLAMA GELDİ

Gelen tepkiler üzerine söz konusu imam, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açılışa nasıl katıldığını anlatan imam, cemaatinden bazı kişilerin kendisini “açılış var” diyerek törene götürdüğünü ifade etti.

“NE OLDUĞUNU SONRADAN ÖĞRENDİM”

İmam, dükkanın bir tekel bayisi olduğunu alana gittikten sonra fark ettiğini belirterek, durumu anladığı anda oradan ayrıldığını dile getirdi.

İŞ YERİ SAHİPLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan imam, yaşanan durum sonrası dükkan sahiplerinin kendisini şikayet ettiğini de açıkladı.

Yaşanan olay, sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.