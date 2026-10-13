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Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirmek, hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin maliyetlerini azaltmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği projelerle fark yaratmaya devam ediyor. Baklagil Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Genişletilmesi Projesi kapsamında Malkara’da Macar fiği ve yem bezelyesi tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Üreticilerin emeğini koruyan, tarımsal üretimi destekleyen ve kırsal kalkınmaya güç veren projeleriyle Büyükşehir Belediyesi, üretim odaklı belediyecilik anlayışını sahaya yansıtmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer’in öncülüğünde hayata geçirilen desteklerle hem yetiştiricilerin üretim kapasiteleri güçleniyor hem de Tekirdağ’ın tarımsal potansiyeli daha ileriye taşınıyor.

ÜRETİCİYE GÜÇ KATAN DESTEKLERDE BÜYÜKŞEHİR FARKI

Proje kapsamında Malkara’da 358 üreticiye 34 bin 575 kilogram tohum dağıtılırken, Tekirdağ genelinde ise toplam 602 üreticiye 58 bin 375 kilogram Macar fiği ve yem bezelyesi tohumu ulaştırılacak.

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ulaş Ay, Büyükşehir Belediyesi’nin hayvancılık alanındaki desteklerinin üretimin devamlılığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Hayvancılığın sürdürülebilir olabilmesi için kaliteli ve yeterli miktarda yeme erişim büyük önem taşımaktadır. Hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerimizin toplam maliyetleri içerisinde en yüksek kalemi yem maliyetinin oluşturması nedeniyle yem bitkileri üretim alanlarının artırılması ve yetiştiricilerimizin desteklenmesi büyük önem arz etmektedir.” dedi.

“TARIMI GELECEK NESİLLERİN TEMİNATI OLARAK GÖRÜYORUZ”

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçilere yönelik desteklerin önemine değinen Daire Başkanı Dr. Ulaş Ay, “Tarımı aynı zamanda milli güvenliğin, sürdürülebilir kalkınmanın ve gelecek nesillerin teminatı olarak görüyoruz. Toprağını koruyan, suyunu verimli kullanan, teknolojisini üretimle buluşturan, gıda güvenliğini ön plana çıkaran çalışmalarımızla hareket ediyoruz. Bu anlamda çiftçilerimizin yanında olmaya birçok projemizle sahada devam ediyoruz.” diye konuştu.

YEM DESTEĞİYLE ÜRETİCİNİN YÜKÜ HAFİFLİYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin yem maliyetlerini azaltmaya yönelik desteklerinin hayvancılığın sürdürülebilirliğine sağladığı katkıyı vurgulayan Daire Başkanı Dr. Ulaş Ay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kendi kaliteli yem bitkilerinin üretimini teşvik etmek maksadıyla ve özellikle organik maddesi düşük topraklarımızın organik madde seviyesini yükseltmeye yarayan baklagil yem bitkileriyle, Baklagil Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Genişletilmesi Projemizi hayata geçirdik ve uygulamaya devam ediyoruz.”

602 ÜRETİCİYE 58 BİN 375 KİLOGRAMLIK DESTEK

“Malkara’da 358 üreticimize 34 bin 575 kilogram olmak üzere, il genelinde 602 üreticimize 58 bin 375 kilogram Macar fiği ve yem bezelyesi tohumunun dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız.”

BÜYÜKŞEHİR TARLADAN SOFRAYA ÜRETİCİNİN YANINDA

Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı bütüncül bir anlayışla ele alarak tarla bitkilerinden hayvancılığa, meyvecilikten sebzeciliğe, bağcılıktan arıcılık ve balıkçılığa kadar üretimin her alanında projeler geliştirmeye devam ediyor.

TOPRAĞI KORUYAN, ÜRETİMİ GÜÇLENDİREN PROJELER

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Candan Yüceer’in öncülüğünde tarımsal üretimi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil, ülkenin geleceğini güvence altına alan stratejik bir alan olarak ele alan belediyecilik anlayışıyla dikkat çekiyor. Üreticinin doğrudan ihtiyaçlarına karşılık veren somut destekleriyle tarımsal üretime güç katan Büyükşehir Belediyesi, toprağı, suyu ve üreticinin emeğini korumayı esas alan projeleriyle kırsal kalkınmada güçlü bir model ortaya koyarak tarımın her alanında üreticilerin yanında yer alıyor.