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Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Balkanlar ve Trakya arasındaki köklü tarih, kültürel ve komşuluk bağları, yerel yönetimler düzeyinde hayata geçirilen stratejik buluşmayla yeni bir boyut kazandı. Trakya Belediyeler Birliği, RAM Trakya Belediyeler Birliği ve Romanya Güneydoğu Bölgesi Belediyeler Birliği yetkililerinin katıldığı buluşma, sınır ötesi işbirliğini ortak projelerle ileriye taşıyarak Tekirdağ’ı Balkanlar’da güçlü bir buluşma ve işbirliği noktası haline getirdi.

Trakya Belediyeler Birliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, kurulacak güçlü işbirliğinin bölgesel kalkınmaya katacağı ivmeye dikkat çekerek, “Aramızdaki coğrafi sınırları adeta ortadan kaldıran güçlü bir vizyon inşa ediyoruz. Atmış olduğumuz bu adımlarla çevre korumadan akıllı şehirciliğe, turizm rotalarının çeşitlendirilmesinden yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede güç birliği yapma kararı aldık.” dedi.

BALKANLAR’IN İŞBİRLİĞİ ÜSSÜ TEKİRDAĞ

Balkanlar’ın yerel yönetimlerini Tekirdağ’da aynı masa etrafında buluşturan zirve, kentin uluslararası işbirliğindeki etkinliğini güçlendirirken bölgesel ölçekte marka değerine de katkı sundu.

Bölgesel kalkınma, ortak kültürel mirasın korunması ve belediyecilik hizmetlerinde iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla gerçekleştirilen toplantı, yerel diplomasi açısından önemli mesajlara sahne oldu.

ÜÇ ÜLKE, ORTAK HEDEF, GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ

Toplantıda, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya’daki yerel yönetim birlikleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve sınır ötesi projelerin artırılması yönünde önemli adımlar atıldı. Çevre, şehircilik, yerel mimari, turizm ve yenilenebilir enerji alanlarında ortak çalışma gruplarının kurulması konusunda görüş birliğine varılırken, üye belediyeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yeni kardeş şehir bağlarının kurulması da gündeme alındı. Böylece bölgesel dayanışmayı güçlendirecek, kentler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artıracak yeni işbirliklerinin temelleri atıldı.

BÖLGENİN ORTAK GELECEĞİNE DEĞER KATACAK

Başkan Dr. Candan Yüceer, yerel yönetimler arasında kurulacak güçlü işbirliğinin sınırları aşarak bölgenin ortak geleceğine değer katacağını vurgulayarak,

“Bugün burada sadece belediye başkanları ya da birlik yöneticileri olarak bir araya gelmedik. Bizler aynı coğrafyanın, ortak bir tarihin ve kader birliğinin mensupları olarak masadayız. Trakya Belediyeler Birliği, Ram Trakya Belediyeler Birliği ve Romanya Güneydoğu Bölgesi Belediyeler Birliği olarak, aramızdaki coğrafi sınırları adeta ortadan kaldıran güçlü bir vizyon inşa ediyoruz. Yerel yönetimler, halkımıza dokunan en ön cephedeki kurumlardır. Dolayısıyla bizim aramızda kurulacak sağlam bir dostluk ve işbirliği köprüsü, doğrudan vatandaşlarımızın refahına, huzuruna ve mutluluğuna yansıyacaktır.” diye konuştu.

DAHA GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER

Gerçekleştirilen buluşmanın ülkeler ve yerel yönetimler arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğini ifade eden Candan Başkan, ortak projelerle kentlerin geleceğine değer katacaklarını belirterek şöyle konuştu:

“Atmış olduğumuz bu adımlarla; çevre korumadan akıllı şehirciliğe, turizm rotalarının çeşitlendirilmesinden yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede güç birliği yapma kararı aldık. Ortak akıl, samimiyet ve ortak projelerle halkımıza çok daha etkin, modern ve sürdürülebilir hizmetler sunacağımıza inanıyorum. Bu buluşmanın hem ülkelerimiz hem de bölgelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, katılım sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.”

“BÖLGESEL GÜCÜMÜZÜ ORTAK HEDEFLERLE GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ”

Ram Trakya Belediyeler Birliği ve Sliven Belediye Başkanı Stefan Nikolov Radev de, Bulgaristan, Türkiye ve Romanya arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaparak, “Trakya Belediyeler Birliği ile Ram Trakya Belediyeler Birliği ortaklığı çok önceye dayanıyor. Birçok zirvede mutabakatımız mevcut. Bugün de ülkelerimiz arasındaki dostluk köprülerini yerel yönetimlerin dinamizmiyle pekiştirmek için bir aradayız. Bölgesel gücümüzü ortak hedeflerle geleceğe

taşıyacak, tecrübe paylaşımıyla her bir üyemizin kapasitesini artıracağız. Bugün yine burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

“KARDEŞLİK BAĞLARIMIZ PROJELERLE SOMUTLAŞACAK”

Romanya Güneydoğu Bölgesi Belediyeler Birliği Başkan Vekili Serif Cirjali ise Tekirdağ'daki misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Tekirdağ’da gerçekleştirdiğimiz bu istişareler, Romanya ile Trakya arasındaki işbirliğini bambaşka bir boyuta taşıyacak. Kuracağımız ortak çalışma grupları ve uluslararası fon destekli projelerle bu dostluğu kalıcı hizmetlere dönüştürmek istiyoruz. Toplantının ilerleyen süreçte üç ülke yerel yönetimleri ve halklar için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.