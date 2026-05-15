Tekirdağ’ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, Büyükyoncalı-Saray kara yolunun Bağlar mevkisinde meydana geldi. Ahmet Ş. yönetimindeki 59 UT 411 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu ve takla attı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Araçtan çıkarılan yaralı sürücü Ahmet Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.