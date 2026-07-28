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Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Tekirdağ Şehir Hastanesi yakınlarında seyir halinde olan bir araçta yangın çıktı. İstanbul istikametinden Tekirdağ yönüne ilerleyen E.D. yönetimindeki otomobil, henüz tespit edilemeyen bir sebeple aniden alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü E.D., aracı sağ şeride çekerek durdurdu. Otomobilde bulunan 4 yolcu ve sürücü, hızla araçtan inerek olası bir facianın önüne geçti.

İhbar üzerine adrese polis ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler ve oluşan yoğun duman, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olay nedeniyle İstanbul-Tekirdağ yönünde uzun araç kuyrukları meydana geldi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak ulaşımı bir süre tek şeritten kontrollü olarak yönlendirdi.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.