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Kaynak: İHA

Olay, Çerkezköy ilçesi Kumlugeçit Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği ve yaşları henüz belirlenemeyen iki kişi, seyir halindeki tır ve diğer ağır tonajlı araçlara taş attı.

Yoğun trafiğin bulunduğu noktada yaşanan olayda atılan taşlardan birinin sekerek bir araca isabet ettiği ve maddi hasara yol açtığı öğrenildi. Şans eseri yaralanan olmazken, tehlikeli hareket olası bir faciaya davetiye çıkardı.



O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından vatandaşlar, sorumluların tespit edilerek haklarında işlem yapılmasını istedi.