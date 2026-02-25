Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve üreticilerin ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Sebzeciliği Geliştirme Projesi kapsamında 2026 yılında üreticilere dağıtılacak domates, kapya biber, kavun ve karpuz fideleri için başvurular başladı.

ARTAN GİRDİ MALİYETLERİNE KARŞI ÜRETİCİYE DESTEK

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsal kalkınmaya destek olan “Sebzeciliği Geliştirme Projesi”sini sürdürmeye devam ediyor. Artan girdi maliyetlerine karşı üretimin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefleyen proje ile birim alandan elde edilen verimin yükseltilmesi amaçlanıyor. Yerel kalkınmaya katkı sunacak destek programı, üreticilerin mali yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

ÜRETİCİLERE DOMATES, KAPYA BİBER, KAVUN VE KARPUZ FİDESİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ ili Ziraat Odası Başkanlıkları işbirliğinde yürütülen proje kapsamında üreticilere salçalık ve sofralık domates ile kapya biber, kavun ve karpuz fideleri dağıtılacak.

ÜRETİCİLER EN FAZLA ÜÇ VİYOL FİDE ALABİLECEKLER

Üreticiler, fide çeşitlerinin her birinden en fazla bir viyol olmak üzere toplamda en fazla üç çeşit fide alabilecekler. Talep eden üretici ise yalnızca bir çeşit (bir viyol) fide temin edebilecek. Bu uygulama ile daha fazla üreticinin destekten yararlanması ve desteklerin dengeli şekilde dağıtılması hedefleniyor