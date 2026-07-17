Kaynak: İHA

Uygulama kapsamında vatandaşlara çevre temizliği, kamu düzeni ve gürültü kuralları hakkında bilgilendirme de yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, yaz aylarında sahil, park ve kumsallarda artan yoğunluk nedeniyle Süleymanpaşa ilçesinde geniş kapsamlı huzur uygulaması gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde düzenlenen denetime Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yanı sıra Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Ekipler, sahil hattında hem karadan hem de dron destekli havadan denetim yaptı.

Kontroller sırasında sahilde bulunan vatandaşların kimlik kontrolleri gerçekleştirilirken yaklaşık 500 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Uygulama süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, polis ekipleri vatandaşlarla birebir görüşerek ortak yaşam alanlarında uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Yetkililer, özellikle sahil bandında ateş yakmanın, yüksek sesle müzik yayını yapmanın, çevreyi rahatsız edecek düzeyde gürültü oluşturmanın ve patlayıcı özellik taşıyan ses çıkarıcı maddelerin kullanılmasının yasak olduğunu vurguladı. Ayrıca ailelerin ve çocukların huzurunun gözetilmesi, sahil ve parkların temiz tutulması konusunda da uyarılarda bulunuldu.

Denetimler sırasında dağıtılan broşürlerde "Süleymanpaşa sahillerinde, kumsallarında ve parklarında huzuru birlikte koruyalım" mesajına yer verildi. Broşürde, ortak kullanım alanlarının herkesin sorumluluğunda olduğu belirtilerek çevre temizliği, sessizlik, karşılıklı saygı ve kamu düzeninin korunmasının toplumsal bir görev olduğu ifade edildi.

Bilgilendirmede, valilik, kaymakamlık ve belediye kararlarına aykırı davrananlara 3 bin 705 lira idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı. Çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü oluşturanlara bin 764 lira, ticari işletmelerden kaynaklanan çevresel gürültü ihlallerinde ise ihlalin niteliğine göre 38 bin 246 liradan 191 bin 867 liraya kadar idari para cezası kesilebileceği aktarıldı.

Kimlik veya adres bilgilerini vermekten kaçınan kişilere bin 764 lira, çevreye sigara izmariti, çöp ve benzeri atık atanlara ise 564 lira ceza uygulanacağı belirtildi. Ayrıca kullanılmayan ev eşyalarını cadde ve sokaklara bırakanlara bin 764 lira, hafriyat ve inşaat atıklarını çevreye dökenlere ise ihlalin kapsamına göre 3 bin 705 liradan 115 bin 21 liraya kadar idari yaptırım uygulanabileceği bilgisi paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yaz sezonu boyunca sahil, kumsal ve parklarda güvenlik ile kamu düzenini sağlamaya yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. Vatandaşların çevreyi rahatsız eden veya kamu düzenini bozan durumlarla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi, HAYAT Mobil Uygulaması ya da WhatsApp İhbar Hattı üzerinden güvenlik güçlerine ihbarda bulunabilecekleri hatırlatıldı.