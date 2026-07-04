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Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yaz mevsiminin en sıcak günlerinden biri yaşanırken öğle saatlerinde hava aniden karardı. Kent genelinde etkili olan sıcak havanın ardından aniden başlayan kuvvetli sağanak yağış, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara büyük şaşkınlık yaşattı.

Kısa süre içinde şiddetini artıran yağmur nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri meydana geldi, bazı yollar adeta göle döndü. Yolların suyla kaplanması sonucu sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, yayalar ise yağıştan korunmak adına kapalı alanlara ve sığınaklara yöneldi.

Kentin pek çok noktasında olumsuzluklara yol açan sağanak yağışın durmasıyla birlikte, hayat kısa süre içinde yeniden normale döndü.