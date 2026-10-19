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Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ’nin son iki yılda hayata geçirdiği altyapı yatırımları, dere ve mazgal temizlikleri ile önleyici bakım çalışmaları, Tekirdağ’ın kuvvetli yağış ve fırtınalara karşı direncini güçlendiriyor.

Marmara ve Trakya genelinde 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına, Tekirdağ'da da çeşitli olumsuzluklara neden oldu. Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ'nin son iki yılda gerçekleştirdiği altyapı yatırımları, dere ve mazgal temizlikleri ile önleyici bakım çalışmaları, kentin kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı hazırlık kapasitesini güçlendiren çalışmalarıyla öne çıkıyor.

TEKİRDAĞ'IN AFETLERE KARŞI DİRENCİ GÜÇLENİYOR

Tekirdağ'da kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle yerel olumsuzluklar görüldü. Çorlu'da ağaçlar devrildi ve eğitim uçuşları iptal edildi. Marmaraereğlisi sahilinde fırtına etkili olurken Saray'da devrilen telefon direkleri ulaşımı aksattı. Süleymanpaşa'da bazı güzergâhlarda yağmur suyu birikintileri oluştu.

Kent genelinde yaygın bir sel ve taşkın yaşanmazken belediye ve TESKİ'nin önleyici çalışmaları, Tekirdağ'ın afetlere karşı dayanıklılığını artıran unsurlar arasında yer aldı. Altyapı yatırımları ve düzenli bakım çalışmaları, riskleri önceden azaltmaya yönelik belediyecilik yaklaşımını ortaya koyuyor.

İKİ YILDA 34 KİLOMETREDEN FAZLA YAĞMUR SUYU ALTYAPISI

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, su baskını riskini azaltmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Nisan 2024-Nisan 2026 döneminde kent genelinde 30 kilometre yağmur suyu şebeke hattı çalışması yapılırken Ekim 2026 itibarıyla tamamlanan imalatların toplamı 34 bin 218 metreye ulaştı.

Süleymanpaşa'da 14 bin 900, Çorlu'da 10 bin 834, Malkara'da 4 bin 465, Kapaklı'da 1.470, Ergene'de 1.380, Marmaraereğlisi'nde 804, Çerkezköy'de 300

ve Saray'da 65 metre yağmur suyu hattı tamamlandı. Bu yatırımlarla yağış sularının kontrollü tahliyesi ve su baskını riskinin azaltılması hedefleniyor. Belediyenin 2025 yılı faaliyet raporuna göre yalnızca bir yılda 21 bin 580 metre yağmur suyu ve drenaj hattı yapılarak yıllık hedefin dört katından fazlasına ulaşıldı.

76 NOKTADA 43 KİLOMETRELİK DERE TEMİZLİĞİ

Taşkın riskini azaltmak amacıyla 2025 yılında kasım ayına kadar Tekirdağ genelinde 76 noktada toplam 43 bin 410 metre dere temizliği gerçekleştirildi. Süleymanpaşa, Çorlu, Ergene, Muratlı, Şarköy, Kapaklı ve Marmaraereğlisi başta olmak üzere çeşitli ilçelerde yürütülen çalışmalarla suyun doğal akışını engelleyen toprak, bitki örtüsü ve atıklar temizlendi. Böylece dere yataklarının su akışını kolaylaştırmaya yönelik bakım çalışmaları kent genelinde öne çıktı.

TESKİ'DEN 45 KİLOMETRE MAZGAL, 109 KİLOMETRE KANAL TEMİZLİĞİ

TESKİ Genel Müdürlüğü, Nisan 2024-Nisan 2026 döneminde altyapı bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda 45 bin 55 metre mazgal, 108 bin 901 metre kanal temizliği yapıldı; 39 bin 53 vidanjör ve 25 bin 351 kuka hizmeti verildi. Ayrıca 5 bin 15 kanal arızasına müdahale edilirken 10 bin 332 metre yağmur suyu ve 73 bin 413 metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirildi.

Yeni hatların yanı sıra mevcut altyapının düzenli bakımına da öncelik verildi. Mazgal ve kanal temizlikleriyle yağmur sularının tahliye sistemlerine ulaşmasını engelleyen birikintilerin giderilmesi hedeflendi. Bu çalışmalar, altyapının işlerliğini korumaya yönelik kapsamlı bakım faaliyetleriyle dikkat çekiyor.

SAĞANAK ÖNCESİNDE ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR

Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ, yağışlı mevsim öncesinde riskli noktalardaki çalışmalara ağırlık verdi. Eylül ayında il genelinde yürütülen mazgal temizliği programıyla su akışını engelleyebilecek yaprak, çamur, toprak ve atıklar temizlendi.

14 Ekim'deki kuvvetli yağıştan dört gün önce, 10 Ekim'de Süleymanpaşa Yeni Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 600 metre uzunluğundaki açık ve kapalı kanallar temizlendi. Çerkezköy oto sanayi bölgesinde ise su birikintilerine karşı 100 metrelik yeni yağmur suyu hattı tamamlandı. Fevzi Paşa Mahallesi Yayın Sokak

ve Atife Sokak'taki çalışmada 400 milimetre çapında borular kullanılarak altyapı güçlendirildi.

Yağış öncesinde gerçekleştirilen bu çalışmalar, riskleri önceden belirleyen ve sorunları ortaya çıkmadan azaltmayı amaçlayan yaklaşımıyla öne çıkıyor.

YOL, KÖPRÜ VE MENFEZLERDE KAPSAMLI YATIRIMLAR

Fen İşleri Dairesi Başkanlığının iki yıllık faaliyet raporuna göre 155 bin ton sıcak asfalt kullanılarak 98 kilometre yol yenilendi, kırsal mahallelerde 145 kilometre sathi kaplama yapıldı. Ayrıca 180 bin metrekare parke taş kaplama gerçekleştirildi, 87 bin ton sıcak asfaltla bakım ve onarım çalışmaları yürütüldü ve üç köprü yenilenerek hizmete alındı.

Çorlu'nun Önerler ve Havuzlar, Süleymanpaşa'nın Namık Kemal ve Ormanlı, Malkara'nın Çimendere ve Ergene'nin Bakırca mahallelerindeki menfez ve köprü çalışmalarıyla su geçişleri ve ulaşım altyapısı güçlendirildi. Bu yatırımlarla yağış sırasında suyun kontrollü geçişinin sağlanması ve yol altyapısındaki hasar riskinin azaltılması hedefleniyor.

BAŞARILI BELEDİYECİLİĞİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ

Tamamlanan yağmur suyu hatları, temizlenen mazgallar ve bakımı yapılan dere yatakları günlük yaşamda çoğu zaman fark edilmiyor. Oysa önleyici belediyeciliğin temel amacı, sorunlara müdahale etmek kadar mümkün olan sorunları ortaya çıkmadan engellemek. Günlük yaşamı kolaylaştıran bu çalışmalar, altyapı hizmetlerinin görünmeyen yönünü ortaya koyuyor.

14 Ekim'de yaşanan kuvvetli yağış ve fırtına, altyapı hazırlığının ve düzenli bakım çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Tekirdağ'da yerel olumsuzluklar yaşanmasına karşın yaygın bir sel felaketinin meydana gelmemesi, mevcut altyapı kapasitesi ve son yıllardaki yatırımlar açısından dikkat çekici bir tablo oluşturdu. Bununla birlikte yağışların bölgesel etkilerinin değişebildiği ve afet risklerinin tamamen ortadan kaldırılamayacağı da göz önünde bulunduruluyor.

HEDEF: AFETLERE KARŞI DAHA DİRENÇLİ TEKİRDAĞ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Candan Yüceer öncülüğünde kentin 11 ilçesinde altyapı sorunlarını çözmek, yağmur suyu tahliye kapasitesini artırmak ve afet risklerini azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.