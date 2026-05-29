Özellikle Oğuzlu Mahallesi’nde etkili olan dolu ve yoğun yağış, birçok tarlada ürün kaybına yol açtı. Yağışın ardından Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile TARSİM yetkilileri bölgede inceleme yaparak hasar tespit çalışmalarına başladı.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Oğuzlu Mahallesi’nde sahada incelemelerde bulunan AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Nusret Mandacı, zarar gören alanın büyüklüğünün 5-6 bin dekara ulaştığını ifade etti. Mandacı, “Kurban Bayramı’nın ikinci gününde etkili olan dolu ve sağanak sonrası ilçe tarım müdürümüzle birlikte arazileri gezdik. Oğuzlu Mahallemizde yaklaşık 5-6 bin dekarlık alanda hasar mevcut. Şu anda zarar gören bölgelerin tespiti ve haritalandırılması yapılıyor. Tarım İlçe Müdürlüğümüz ve TARSİM ile birlikte bu afetin yol açtığı kayıpların giderilmesi için gerekli tüm çalışmalar yürütülecek” dedi.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiği, çiftçilerin uğradığı zararın net boyutunun ise yapılacak ayrıntılı incelemeler sonucunda kesinleşeceği bildirildi.