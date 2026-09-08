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Kaynak: İHA

Marmara Denizi'nde hızı saatte 40 kilometreye yaklaşan poyraz, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçıları olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle teknelerini limanda demirleyen balıkçılar, bu dönemi ağ onarımı ve teknelerinin bakım çalışmalarını gerçekleştirerek değerlendiriyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, şiddetli rüzgarın perşembe gününe dek sürmesinin öngörüldüğünü ve bu süreçte üreticilerin hazırlıklarına devam ettiğini ifade etti. Pehlivanoğlu, hava muhalefeti nedeniyle faaliyetlerin durduğunu, ancak Karadeniz'den gelen bol palamut haberlerinin umut verdiğini aktardı. Poyrazın etkisini yitirmesiyle birlikte ekibin yeniden avcılığa döneceğini ve vatandaşların uygun fiyatla taze balık tüketmeyi sürdüreceğini dile getirdi.

Rüzgarın durulmasıyla beraber teknelerin yeniden Marmara sularına açılarak palamut avına kaldığı yerden devam etmesi öngörülüyor.