TekirDown Melekleri Spor Kulübü üyesi down sendromlu 10 çocuk, Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahneye çıktı.
Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte özel gereksinimli çocuklar, hazırladıkları gösterileri izleyicilerin beğenisine sundu.
Performanslarıyla büyük ilgi gören çocuklar, down sendromlu bireylerin spor ve sanat aracılığıyla toplumsal yaşama aktif şekilde katılabildiğini ispatladı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çocukların sahne performansı uzun süre alkışlandı.
TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Ko, bu tür buluşmaların toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağladığını söyledi.