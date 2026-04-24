Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) akademisyen yapılanmasına yönelik Tekirdağ merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "FETÖ’nün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesi" çalışmaları kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Emniyet ekiplerince belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

AKADEMİSYENLER VE DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahısların kimlikleri ve görevleri kamuoyuna yansıdı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde görevli akademisyenler. Edirne’nin Keşan ilçesinde özel bir hastanede görev yapan doktor gözaltına alındı.



Şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda, örgüt içi haberleşme ve doküman incelemeleri için kritik öneme sahip dijital materyallere el konuldu. Aramalarda; 4 cep telefonu, sim kartlar, bir hafıza kartı ve bir dizüstü bilgisayar incelenmek üzere emniyet birimlerine götürüldü.

Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Tekirdağ Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden:

A.B. ve R.M. "Terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Ö. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.