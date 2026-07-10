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Kaynak: AA / DHA / İHA

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun" kapsamında suç işledikleri belirlenen şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların ardından, Tekirdağ, İstanbul, Erzurum, Edirne ve Ağrı’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 30 şüpheliden 25’i yakalanırken, şüphelilerden Y.K.’nin adresinde bulunan ve suçla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 2 kişi de gözaltına alındı.

Daha önce yapılan incelemelerde 40 şüpheliden 10’unun tutuklu olduğu belirlendi.

Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi.

Aramalarda; 30 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 2’si taşınabilir olmak üzere 3 hard disk, SD kart, tablet, kaçak sigara bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.