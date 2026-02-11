Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Veliköy İmam Hatip Ortaokulunda korkunç bir olay meydana geldi.

Veliköy İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören A.A, henüz bilinmeyen nedenle okul binasının 4'üncü katından zemine düştü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan öğrenciyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. A.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.