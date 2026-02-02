Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Mübadele’nin 103. Yılı Etkinlikleri", Selanik’ten Tekirdağ’a uzanan zorunlu göçün hüzünlü hatıralarını yeniden canlandırdı. Programda, mübadil torunları tarih ve sanatla harmanlanmış duygu dolu bir gece yaşadı.

Türk ve Yunan nüfus mübadelesinin 103. yıldönümü, Tekirdağ’da düzenlenen özel bir programla anıldı. "Giden de bizimdir, kalan da..." temasıyla Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, iki kıyı arasında kalan hayatların hatırasına ışık tuttu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tekirdağ Kent Konseyi ile Trakya Işıklar Köyü Selanik Mübadilleri ve Balkan Türkleri Derneği işbirliğinde düzenlenen anma programı yoğun ilgi gördü.

PROGRAM ŞİİR DİNLETİSİYLE BAŞLADI

Gece, Orhan Seyfi Şirin’in kaleme aldığı, Serdar Gelgeç’in beste ve düzenlemesini yaptığı duygu yüklü bir şiir dinletisiyle başladı. Mustafa Karadaş’ın seslendirdiği eser, salonu dolduran davetlilere mübadelenin hüznünü derinden hissettirdi.

TARİH VE HAFIZA BİR ARADA

Açılış konuşmalarında mübadelenin toplumsal hafızadaki yerine vurgu yapıldı. Programda sırasıyla Trakya Işıklar Köyü Selanik Mübadilleri ile Balkan Türkleri Derneği Başkanı Olcay Ceylan ve Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol Menekşe söz alarak günün anlam ve önemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından “Zorunlu Göçün İki Kıyısı: Selanik’ten Tekirdağ’a Mübadele” adlı belgeselden izleyiciyle buluştu. Belgesel gösterimi, Tekirdağ

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve solist Salih Demirci’nin seslendirdiği eserlerle dönüşümlü olarak sahnelendi. Mübadele ruhunu yansıtan ezgiler ve belgesel kesitleri, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Etkinliğin sonunda, katkı sunan isimlere ve paydaş kurum temsilcilerine günün anısına özel hazırlanan hediyeler takdim edildi. Tören, hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.