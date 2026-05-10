Tekirdağ Motosiklet Derneği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyona katılan motosiklet sürücüleri, Süleymanpaşa Yat Limanı’nda buluştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Anneler Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Turizm Haftası kapsamında planlanan programın bugün hayata geçirildiğini ifade eden Karaküçük, etkinlikte katılımcılarla birlikte Ganos Dağı’nın doğal güzelliklerini keşfedeceklerini ve çevre temizliği çalışması yapacaklarını söyledi. Karaküçük ayrıca Anneler Günü’nü kutlamak amacıyla bir araya geldiklerini dile getirdi.

Volkan Nallar da organizasyon sayesinde motosiklet tutkunlarının Ganos Dağı manzarası eşliğinde keyifli bir gün geçirdiğini ifade etti.

Yaklaşık 300 motosikletli, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla polis eskortu eşliğinde kent turu yaptı. Konvoy, Uçmakdere Mahallesi’nde sona erdi.

Etkinliğe katılan motosikletliler, tur sonrası bölgede çevre temizliği gerçekleştirdi.