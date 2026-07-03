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Kaynak: İHA

Kaza, dün Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi (Ergene yolu) üzerinde meydana geldi. Rampadan inen A.U.'nun kullandığı motosiklet, virajdı sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosikletten düşerek sürüklenen sürücü ile 1'i çocuk 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.