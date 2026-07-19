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Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi Sunay Sokak üzerinde meydana gelen kazada, park halinde bulunan 59 DJ 327 plakalı hafriyat kamyonu, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı freninin boşalması sonucu yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Sürücüsüz şekilde metrelerce ilerleyen dev araç, sokak üzerindeki bir evin pencere bölümüne çarparak durabildi. Şiddetli çarpmanın etkisiyle ikametin demir pencere korkulukları yerinden sökülürken, mahallede büyük bir gürültü yankılandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri yönlendirildi.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

Kamyonun çarptığı evde çocuklarıyla birlikte bulunan ve o esnada dışarı çıkmaya hazırlanan ev sahibi Seval Ural, yaşadıkları tehlikeyi dile getirdi. Büyük bir gürültüyle irkildiklerini ve ilk aşamada sarsıntı nedeniyle deprem meydana geldiğini düşündüklerini belirten Ural, dışarı baktıklarında kamyonu gördüklerini söyledi. Evin iç kısmında bir hasar oluşmadığını ancak büyük korku yaşadıklarını ifade eden ev sahibi, dik yokuşların bulunduğu bu bölgeye ağır vasıtaların girişinin sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.

İŞ MAKİNELERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Çarptığı evin duvarına sıkışan hafriyat kamyonunu kurtarmak için bölgeye iş makineleri sevk edildi. İki iş makinesinin yürüttüğü ortak çalışma sonucunda kamyon sıkıştığı yerden çıkarılarak kontrollü bir şekilde güvenli alana indirildi. Maddi hasarla atlatılan kazaya ilişkin emniyet ekipleri tarafından çok yönlü inceleme başlatıldı.