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Kaynak: AA / DHA / İHA

Süleymanpaşa ilçesindeki sahil dolgu alanında düzenlenen yarışmaya 43 yarışmacı katıldı. Katılımcılar, kirazı ana malzeme olarak kullanarak hazırladıkları özgün tariflerle jüri karşısına çıktı.

Kirazla Hazırlanan Lezzetler Beğeni Topladı

Yarışmada kirazlı yemekler, tatlılar ve hamur işleri sergilenirken, yarışmacılar hem lezzet hem de sunum konusunda hünerlerini ortaya koydu. Festival alanında sergilenen ürünler ziyaretçilerden de yoğun ilgi gördü.

Kirazın farklı tariflerde kullanılmasıyla ortaya çıkan yaratıcı lezzetler, etkinliğin en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

JÜRİ TİTİZ DEĞERLENDİRME YAPTI

Yarışmada hazırlanan ürünler, Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Esat Özat başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirildi.

Jüri üyeleri, yarışmacıların eserlerini lezzet, sunum kalitesi ve kirazın tarifteki kullanım şekli gibi kriterlere göre puanladı.

KAZANAN İSİMLER AÇIKLANDI

Yapılan değerlendirmeler sonucunda kirazlı yemek kategorisinde Pelin Toprakal birincilik elde etti.

Kirazlı hamur işi kategorisinde Hatice Karasu zirvede yer alırken, kirazlı tatlı kategorisinin birincisi ise Sude Üstünoğlu oldu.

FESTİVAL COŞKUSU DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'ın simgelerinden biri haline gelen Uluslararası Kiraz Festivali, gastronomi etkinlikleri, kültürel programlar ve çeşitli yarışmalarla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

60 yıllık geçmişiyle kentin en önemli organizasyonlarından biri olan festival, bu yıl da hem lezzet tutkunlarını hem de vatandaşları bir araya getirdi.