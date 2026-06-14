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Kaynak: DHA

Festivalin üçüncü gününde sahneye çıkan Kolpa, sevilen parçalarını alanı dolduran müzikseverler için seslendirdi. Konser boyunca izleyiciler şarkılara eşlik ederek coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Buray ise geniş repertuvarından seçtiği eserlerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Festival alanını dolduran vatandaşlar, sanatçının performansına yoğun ilgi gösterdi.

Konserlerin ardından açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, festivalin yüksek katılım ve büyük bir heyecanla sürdüğünü belirterek, etkinliklerin vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldığını söyledi.

Gecenin sonunda Başkan Nallar, sahne alan sanatçılara çiçek ve kiraz hediye ederek teşekkürlerini iletti.