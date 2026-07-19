Kaynak: İHA

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi'nde, sıra dışı bir doğa mücadelesi cep telefonu ekranlarına yansıdı. Sokakta ilerleyen bir yılanı gözüne kestiren kedi, temkinli adımlarla takibe başladı. Avının yaklaştığını fark eden yılan ise anında savunma pozisyonuna geçerek karşı saldırı hamlesi yaptı.

Birbirlerini tartarak hamle sırası bekleyen iki hayvanın o anları, sokaktaki vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip edildi. Çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiği görüntülerde; kedinin yılandan çekinmeden üzerine doğru atıldığı, yılanın ise kendini korumak adına agresif manevralarla karşılık verdiği anlar yer aldı. İzleyenleri hayrete düşüren bu ilginç karşılaşma, iki tarafın da geri adım atmamasıyla bir süre devam etti.