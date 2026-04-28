Kaza, Muratlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki hafif ticari araç ile kavşaktan çıkış yapmak isteyen bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar refüje çıkarak yön tabelasına çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, bazı yolcular araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, araçta mahsur kalan yaralıları kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlanırken, ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.