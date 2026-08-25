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Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara binlerce kandil simidi dağıttı. Gün boyunca devam eden dağıtımlarla kandilin birlik, beraberlik ve paylaşma ruhu Tekirdağ’ın dört bir yanında yaşatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen kandil simidi dağıtımları kapsamında, Çorlu semt pazarı, Marmaraereğlisi Sahili, Şarköy Cumhuriyet Meydanı ve Ergene Tonguçlar Camii önünde kurulan stantlarda vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

DAĞITIMLAR GÜN BOYU DEVAM ETTİ

Mevlit Kandili’nin manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmak amacıyla gerçekleştirilen dağıtımlar, gün boyu devam etti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, önceden belirlenen noktalarda vatandaşlara kandil simidi ikram ederek Mevlit Kandili’ni kutladı.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydanlar, toplu taşıma noktaları ve merkezi bölgelerde gerçekleştirilen dağıtımlar ilgi gördü. Binlerce kandil simidi vatandaşlara ulaştırılırken, Büyükşehir Belediyesi bu anlamlı günde paylaşma ve dayanışma geleneğini yaşattı.