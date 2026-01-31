Kaza, saat 02.00 sıralarında, Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, yol kenarındaki fiber taksi durağına çarptı. Kazada durak parçalanırken, sürücü ise kaçtı.

Kamyonet taksi durağına çarptı: Polis sürücüyü arıyor - Resim : 1

Sabah işe gelen taksiciler, durağın parçalandığını görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, bölgedeki incelemelerinde, güvenlik kameralarından durağa bir kamyonetin çarptığını belirledi.

Kamyonet taksi durağına çarptı: Polis sürücüyü arıyor - Resim : 2

Polis, kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Kamyonetin durağa çarptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyonet taksi durağına çarptı: Polis sürücüyü arıyor - Resim : 3

Kamyonet taksi durağına çarptı: Polis sürücüyü arıyor - Resim : 4