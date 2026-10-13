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Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kadınların ve çocuklarının yaşamın her alanında eşit haklara ve fırsatlara erişimini güçlendiren çalışmaları ve katılımcı, kapsayıcı belediyecilik anlayışıyla kent yaşamında yeni bir dönem başlatıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini yerel yönetim politikalarının merkezine taşıyan Büyükşehir Belediyesi, ortak akla dayalı, katılımcı ve çözüm odaklı yaklaşımıyla örnek bir belediyecilik anlayışı ortaya koyuyor. Kadınların güçlendiği, fırsatlara eşit erişimin sağlandığı ve herkesin kent yaşamında söz sahibi olduğu bir gelecek için çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, daha adil, erişilebilir ve kapsayıcı bir Tekirdağ inşa etme vizyonuyla kentin yarınlarına yön veriyor.

EŞİTLİK İÇİN ORTAK AKIL, GÜÇLÜ GELECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer’in öncülüğünde, toplumsal cinsiyet eşitliğini kent yönetiminin temel öncelikleri arasında ele alan Büyükşehir Belediyesi, Kadın Dostu Kentler III Programı kapsamında önemli bir çalışmaya daha imza attı. Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) hazırlıkları doğrultusunda düzenlenen Mevcut Durum Analizi Çalıştayı’nda, kentin öncelikli ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

KENTİN İHTİYAÇLARI ORTAK AKILLA BELİRLENİYOR

Kadınların, çocukların, yaş almış ve engelli bireylerin kentsel hizmetlere eşit erişimini sağlamayı, toplumsal eşitliği güçlendirmeyi ve mevcut sorunlara kalıcı çözümler üretmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, daha eşit, adil ve kapsayıcı bir Tekirdağ için kent yaşamında güçlü bir dönüşüme öncülük ediyor. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası VIP Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştay, kentin ihtiyaçlarının ortak akılla belirlenmesi ve somut politikalara dönüştürülmesi yolunda atılan önemli bir adım olarak Tekirdağ’ın geleceğine yön veriyor.

EŞİTLİĞİN YOL HARİTASI ŞEKİLLENİYOR

Katılımcı belediyeciliğin güçlü bir örneğini sergileyen Büyükşehir Belediyesi, çalıştay kapsamında Yerel Eşitlik Eylem Planı doğrultusunda belirlenen sekiz tematik alanda çalışma masaları oluşturdu. Her masada koordinatör ve raportör eşliğinde kentin mevcut sorunları, öncelikli ihtiyaçları ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Çalışma masalarında; bakım hizmetleri, ekonomik ve sosyal güçlenme, kültürel ve sosyal güçlenme, sağlık, ulaşım ve erişilebilirlik, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı ile kentsel dayanıklılık ve krizle mücadele konuları ele alındı.

KADIN DOSTU KENT VİZYONUNA GÜÇLÜ KATKI

Kadınların, çocukların, yaş almış ve engelli bireylerin yaşamın her alanında karşılaştıkları sorunların çok yönlü biçimde değerlendirilmesine imkân sağlayan çalıştay, eşitlikçi ve erişilebilir kent politikalarının geliştirilmesi açısından dikkat çekti. Farklı ihtiyaçları ortak bir çalışma zemininde buluşturan Büyükşehir Belediyesi, çözüm odaklı yaklaşımıyla yerel yönetimlerde katılımcı anlayışı güçlendiren bir model ortaya koyuyor.

KENTİN İHTİYAÇLARI SOMUT HEDEFLERE DÖNÜŞÜYOR

Çalıştaydan elde edilen değerlendirmeler doğrultusunda planın amaç, hedef, faaliyet ve göstergeleri şekillendirilerek yerel eşitlik politikaları somut adımlarla hayata geçirilecek.

Tekirdağlıların ihtiyaçlarını merkeze alan Büyükşehir Belediyesi, sorunların tespitinden çözüm süreçlerine kadar ortak aklı esas alan yaklaşımıyla yeni bir belediyecilik anlayışının örneğini ortaya koyuyor. Hazırlanacak eylem planıyla kadınların, çocukların, yaş almış ve engelli bireylerin kent yaşamına eşit katılımını güçlendirecek somut ve sürdürülebilir politikalar hayata geçirilerek Tekirdağ’ın eşitlikçi kent vizyonuna güç katılacak.

EŞİT, GÜÇLÜ VE KAPSAYICI BİR TEKİRDAĞ

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Candan Yüceer’in öncülüğünde hayata geçirdiği insan odaklı çalışmalarla sosyal belediyecilik anlayışını bir adım daha ileri taşıyor. Kadınların, çocukların, yaş almış ve engelli bireylerin kent yaşamının her alanında daha güçlü, eşit ve söz sahibi olmasını hedefleyen Büyükşehir

Belediyesi, eşitliği yalnızca bir hedef olarak değil, kent yönetiminin temel ilkelerinden biri olarak ele alıyor.