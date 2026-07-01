Kutlama programı, Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı tarafından Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla resmiyet kazandı. Protokolün ve vatandaşların katılımıyla Süleymanpaşa Rumeli İskelesi'nde devam eden törende, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk tarafından deniz şehitlerinin anısını yaşatmak amacıyla mavi sulara çelenk bırakıldı. Saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.
Tekirdağ'da Kabotaj Bayramı coşkusu: Denizden Türk bayrağı çıkarıldı
Tekirdağ'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, kentte düzenlenen ve denizcilik ruhunu yansıtan renkli etkinliklerle büyük bir coşku içinde kutlandı. Sahil şeridini dolduran vatandaşlar, deniz üzerinde gerçekleştirilen gösterileri büyük bir ilgi ve gururla takip etti.Kaynak: İHA
Merasimin ardından sahil şeridi adeta görsel bir şölene sahne oldu. Denize açılan yelkenliler rüzgarı arkalarına alarak süzülürken, römorkörlerin gökyüzüne su püskürterek yaptığı gösteri sahildeki kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı.
Kutlamaların en zirve noktası ise Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerin gerçekleştirdiği senkronize gösteri oldu. Dalgıçların denizden çıkardığı dev Türk bayrağı, bayram coşkusunu ikiye katladı.
Mavi vatandaki bu gurur gününe; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, Tekirdağ Liman Başkanı İrfan Kızıltaş, Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ile çok sayıda kurum temsilcisi ve Tekirdağlı vatandaş ortak oldu.