Tekirdağ'da Kabotaj Bayramı coşkusu: Denizden Türk bayrağı çıkarıldı

Kutlama programı, Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı tarafından Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla resmiyet kazandı. Protokolün ve vatandaşların katılımıyla Süleymanpaşa Rumeli İskelesi'nde devam eden törende, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk tarafından deniz şehitlerinin anısını yaşatmak amacıyla mavi sulara çelenk bırakıldı. Saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.