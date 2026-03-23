Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Muratlı Çevreyolu Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik ekipleri, kaza sonrası bölgede güvenlik önlemi alarak ulaşımın kontrollü şekilde sağlanmasına yardımcı oldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.